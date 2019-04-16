Veteranlar Ligi’nde Turgut Esendağlı anıldı VETERANLAR Ligi’nde bu hafta Metro – Gaziantep maçı ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu Eski Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Esendağlı anıldı.

Veteranlar Ligi’nde bu hafta New River Sports’ta oyanan Metro ve Gaziantep maçı ile, TTFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Esendağlı anıldı.

Oyanan maçlardan sonra bir araya gelen Metro ve Gaziantep oyuncuları ve Veteranlar Yöneticisi Kemal Soyer, Esendağlı anısına fotoğraf çekildiler. Veteranlar Ligi Yöneticisi Kemal Soyer, Turgut Esendağlı’nın, Londra’daki Türk toplumuna ve futboluna büyük katkıları olduğunu ve yaşamı boyunca hep türk futboluna hizmet eden bir isim olduğunu belirtti.

Veteranlar Ligi haftalık maç sonuçları;

Kaleburnu – Narlı 5 – 1

Türkmenköy – Yeni 45 2 – 2

Metro – Gaziantep 2- 1