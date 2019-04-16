Bushill Rangers’ta yenilgi yok

GEÇEN haftasonu Cockfosters ile karşı karşıya gelen Bushill Rangers, rakibini yenerek galibiyeti kaptırmadı.

5 saat önce
0 64 Bir dakikadan az

Haftalardır lig içerisindeki başarısından ödün vermeyen Bushill Rangers, geçen haftasonu Cumartesi günü Cockfosters ile karşı karşıya gelidiği maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Bushill Rangers, Cockfosters ile yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında bir gol atmayı başardı. İlk yarı boyunca rakibine gol fırsatı tanımayan Bushill Rangers, ilk yarıyı 1- 0 önde bitirdi.

İkinci yarıya hızlı bir şekilde giriş yapan her iki tanım içinde maç oldukça çekişmeli geçti.

Cockfosters, yaptığı ataklarla bir gol atmayı başaradı ve maç 1-1 devam etti. Oldukça iyi bir performans sergilemeye çalışan Cockfosters, Bushill’e ikinci bir gol daha atmayı başararak skoru 2-1 yaptı. Haftalardır mağlubiyete uğramayan Bushill Rangers, son dakikalarda maça kurduğu hakimiyet ile üst üste iki gol atmayı başardı. Hakemin bitiş düdüğü ile Bushill Rangers maçı 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bushill Rangers’ın genç oyuncusu Vedat Ezel, maç boyunca gösterdiği performans ile gözlerden kaçmadı.

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