Türk Toplumu Kulüpler Birliği ilk toplantısını gerçekleştirdi Türk ToplumuKulüpler Birliği 13 Mart’ta kuruluşunu ilan ederek Türk Toplumu Futbol Federasyon’u ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Türk Ligi’ndeki futbolunu ve kulüplerini geliştirme ve kulüpler arası dayanışmayı sağlama misyonu ile kurlan Türk Toplumu Kulüpler Birliği TTFF’yi ziyaret ederek ilk toplantısını gerçekleştirdi.

13 Mart’ta kuruluşunu ilan eden Kulüpler Birliği’nin Eş Başkanları Ali Perçin, Hayri Kartal ve Kulüpler Birliği Sekreteri Özel Sarı’ın katılım gösterdiği toplantıda TTFF Başkanı Serdar Sarı’nın yanı sıra TTFF As Başkanı Osman Ercen, TTFF Hakem Sekreteri Nazım Çelebi, TTFF Lisans Sekreteri İrfan Davulcular ve TTFF Gençler Lig Sekreteri Fikret Gönlübol hazır bulundu. Toplantıda yapacakları çalişmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği yöneticileri Londra’daki Türk takımları arasındaki dayanımayı güçlendirmek istediklerini belirterek Türk futbolunu geliştirerek daha iyi bir noktaya getirmek istediklerini ifade ettiler.

Oyunculara Türk kültürü öğretmek için çaba göstermek istediklerini belirten Kulüpler Birliği Eş Başkanı Ali Perçin, bütün takımlara eşit ve adil bir şekilde yaklaşacaklarını vurguladı. Perçin, “ Bu birlik, buradaki Türk futbolunun temel sorunlarına yoğunlaşarak bir çözüm üretme mekanizması olma güdüsüyle harket edecektir. Kulüpler ve futbolcular arasında yaşanan gerginlikleri tırmanışını önleyerek, tek çatı altında dayanışmayı sağlamak için var olacağız” dedi.

Perçin, aynı zamanda bazı kulüplerdeki maddi yetersizliklere çözüm üretmek ve iyileştirmek çalişacaklarını belirterek, TTFF’nin görev ve icraatlarına katkı sunarak toplumda örnek bir kuruluş haline gelmek istediklerini ifade etti.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Kulüpler Birliğini kabul ederek bazı koşulları ve şartları kabul etmek koşuluyla kendileri ile bir dayanışma içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.