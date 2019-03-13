Mehmetçik FC haftalardır mağlubiyeti tanımıyor

Pazar günü New River Sports’ta saat 14.00’te oynan maçta Mehmetçik FC rakibi Koçgiri’yi gol yağmuruna tuttu. Haftalardır mağlubiyete uğramadan yükselişe geçen Mehmetçik FC oyun performası ile yine galibiyet bayrağını elinde tutmayı başladı. İlk yarının başlarından itibaren rakibi Koçgiri’yi zorlamaya başlayan Mehmetçik FC iki gol atarak ilk 45 dakikayı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da hızlı bir şekilde giriş yapan Mehmetçik FC üst üste goller atmaya başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuncular arasında yaşanan gerginlikler hakeme zor anlar yaşattı. Oyun hakimiyetini korumaya çalişan Mehmetçik FC rakibi Koçgiri’ye iki yarıda dört gol daha atarak maç skorunu 6-0 yaptı. Son 15 dakikada tekrarlayan gerginliklerden ötürü hakem maç bitiş düdüğünü erken kalmak zorunda kaldı. Böylece Mehmetçik FC sahadan 6-0 lık bir skor ile ayrılarak hanesine 3 puan daha yazdırmayı başardı. Maç boyunca atılan gollerin sahipleri Hasan, Said, Nurhan ve attığı üç golle Asher oldu.