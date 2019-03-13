Çanakkale Şehitleri 18 Mart’ta anılacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği tarafından, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünü kutlamak ve şehitlerimizi Şehitler Günü vesilesiyle anmak amacıyla 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11.30’da Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde (Clayhall Royal Naval Cemetery, Clayhall Road, Gosport, Hampshire, PO12 2AZ) “18 Mart Şehitler Günü Töreni” düzenlenecek.

Düzenlenecek olan anma töreni ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği tarafından şu açıklama yapıldı:

“Anma günlerimiz; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren ve genç kuşaklarımıza ulusal bilinç ve sahiplenme duygusu aşılayan özel günlerdir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Milleti’ne bu anlamlı zaferi yaşatan tüm kahraman ve şehitlerimizi yad edeceğimiz, tarihimizde mukaddes bir yeri bulunan şanlı Çanakkale Zaferi’ni birlikte anacağımız bu törene Birleşik Krallık’taki toplumumuzun tüm üyeleri davetlidir.”

ÇANAKKALE ANMA PLATFORMU’NDAN TÖRENİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Platformu, 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle Portsmouth’da düzenlenecek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla bir otobüs kaldıracağını bildirdi.

Çanakkale Anma Platformu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Şanlı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümünü yâd edeceğimiz ve anavatanımız uğruna canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi anacağımız bu anlamlı törene katılım sağlamak amacıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi Çanakkale Anma Platformu tarafından bir otobüs kiralanmıştır.

Ulaşımın ücretsiz sağlanacağı otobüste yerini ayırtmak isteyen vatandaşlarımız (07788 908 803 veya 07813810927)’i arayarak veya mesajı göndererek kayıt yaptırabilirler.

Otobüs, Manor House Underground İstasyonu’ndan sabah saat 7.30’da hareket edecektir. Önceden kayıt yaptırmayan kişilerin yerini garanti edemeyeceğimizi üzülerek bildiririz. Törene zamanında yetişebilmek için aracımız belirlenen saatte hareket edecek ve töreni takiben Londra’ya dönecektir.”

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü, 2002 yılından itibaren aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir.

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği, Brookwood Türk Hava Şehitliği ile dönüşümlü olarak iki yılda bir 18 Mart Şehitler Günü Töreni’ni Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde gerçekleştiriyor. Bu seneki tören Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde (Clayhall Royal Naval Cemetery, Clayhall Road, Gosport, Hampshire, PO12 2AZ) gerçekleşecek.