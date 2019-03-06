Mehmetçik performansından ödün vermiyor

Mehmetçik FC bu hafta New River Sports’ta karşı karşıya geldiği Türkmenköy ‘ü mağlup ederek performansından ödün vermedi.

2 saat önce
0 56 Bir dakikadan az

Haftalardır rakiplerini ters köşe yapan Mehmetçik FC, New River Sports’ta Türkmenköy ile oynadığı karşılaşmada rakibini zorlayarak sahadan galip bir şekilde ayrılmayı başardı. Çekişmeli geçen maçın ilk 45 dakikasında Türkmenköy 3-1 önde bitirdi.

Ancak ikinci yarıda aynı performansı göteremeyen Türkmenköy için mağlubiyet kaçınılmaz oldu.  Geçen haftalarda oynadığı maçlardaki performansından ödün vermeye Mehmetçik FC ikici yarı oyuna kurduğu baskı ile üst üste gol atmaya başladı. İkinci yarıya 3-1 yenik bir şekilde başlayan Mehmetçik FC  ikinci yarıda dört gol atarak skoru 5-3 yaparak sahadan galip bir şekilde ayrıldı. Maç boyunca attığı gollerle oyunun kaderini değiştiren Mehmetçik FC oyuncusu Said, haftanın en gözde oyuncusu oldu.

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