Veteranlar Ligi’nde bu hafta kupa maçları oyandı

8 saat önce
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VETERAN Ligi’nde bu hafta Worth’s Bakery 35 ve Akdeniz Süpermarket 45 Veteranlar Kupası adıyla düzenlenen kupa maçları oynandı. 35+45 Ligi’nde bu hafta pazartesi günü saat 20.00’de,  New River Sports’ta oynanan maçlarda skorlar şu şekilde:

Adana – Narlı 1 – 5

Vadili – Euromed (45) 1 – 0

Akdeniz – Boğaz (45) 5 – 2

Saat 21.00’de oyanan maçlarda ise;

Kaleburnu – Metro  4 – 2

Gazi  – Türkmenköy 3 – 2

Türkmenköy – Akıncılar (45) 3- 1

Yeni 45 – Kıbrıs (45) 3 – 0

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