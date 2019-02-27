Veteranlar Ligi’nde bu hafta kupa maçları oyandı
VETERAN Ligi’nde bu hafta Worth’s Bakery 35 ve Akdeniz Süpermarket 45 Veteranlar Kupası adıyla düzenlenen kupa maçları oynandı. 35+45 Ligi’nde bu hafta pazartesi günü saat 20.00’de, New River Sports’ta oynanan maçlarda skorlar şu şekilde:
Adana – Narlı 1 – 5
Vadili – Euromed (45) 1 – 0
Akdeniz – Boğaz (45) 5 – 2
Saat 21.00’de oyanan maçlarda ise;
Kaleburnu – Metro 4 – 2
Gazi – Türkmenköy 3 – 2
Türkmenköy – Akıncılar (45) 3- 1
Yeni 45 – Kıbrıs (45) 3 – 0