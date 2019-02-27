Pro Elite Futbol Akademisi gençler için fırsatlar sunuyor

Pro Elite Futbol Akademisi, 18 ile 7 yaşlar arasındaki çocuklar için eğlenceli futbol seansları sunuyor. Londra Gazete’ye konuşan ve kurduğu Pro Elite Futbol Akademisi hakkında bilgi veren Ali Mustafa, şu ifadeleri kullandı; “EnfieldTown, Southgate, WinchmoreHill ve Cockfosters’ta bulunan 7 çalışma mekanı ile, çocuklar için 24 futbol seansı sunuyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 12 mekana büyümek. 18 ay önce başladığımız zaman, bir çalışma yerimiz ve 12 çocuğumuz vardı. Şimdi ise, bölgemizde 350 çocuğumuz var ve hepsi futbol seanslara katılıp arkadaşlarla birlikte eğlenip, birçok gol atıyor.

Pro Elite Akademesi olarak genç ve dinamik 14 tane antrenörümüz bulunmakta. Çocukların gelişmesini sağlayacak aktiviteler yapmalarına izin verecek şekilde, antrenörlerimiz gereken eğitimi alıyor ve çoğu da Türkçe konuşuyor. Hepsi genç ve enerjik, çocuklar için harika 14 antrenörümüz var. Antrenörlerimiz tüm ebeveynler ve çocuklar tarafından sevilir ve bu kadar hızlı büyümemizin gerçek nedenidir.Futbol seanslarımız özellikle rahat ve konforlu bir ortamda, çocukların gelişmesine yardımcı olurken aynı zamanda özgüven kazanması için de özel olarak tasarlanmıştır.” Futbol antrenörü Ali Mustafa, Pro Elite Akademesi’nde çocuklara yönelik futbol ekipmanları ile futbolun temellerine odaklı bir şekilde yapılandırılmış bir biçimde şekillendiğini söyledi. Mustafa, ‘Sınıflarda çocuklara temek hareketler öğretiyoruz. Denge, koordinasyon ve istikrar üzerine çalışmalar yapıyoruz’ dedi. Pro Elite Akademisi sundukları eğitimde, çocuklara yardımcı olmak için fiziksel gelişme ile birlikte bilişsel ve sosyal becerileri geliştirmek için harika fırsatlar sunduğunu belirten Mustafa, 23 yaşındayken öncülük yaptığı hızlı ve başarılı bir performans sergileyen akademinin, 12 çocuk ile başlamış olduğunu ve iki yıl sonra çocuk sayısını 350’ye yükselttiğini aktardı. İşletme Yönetimi mezun olan Ali Mustafa, akşamaları profesyonel akademilerde antrenörlerinin olduğunu söyledi. Bu yıl 12 mekana uluşmayı hedefleyen Ali Mustafa, başarısına başarı katarak UEFA koçluk rozetine elde etmek için çalışacağını vurguladı. Deneme seansı için www.efacademy.co.uk adresini ziyaret edin veya 020 8360 8997 numaralı telefondan Ali Mustafa’ya ulaşabilirsiniz.

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H2 P1 : Pro Elite Akademisi’nde yapılan eğitimden bir kareH2 P2 : Ali Mustafa