Bushill Rangers’tan zafer sevinci

Bushill Rangers, geçen haftalarda gösterdiği başarılarını istikrarlı bir şekilde ileri taşıyarak bu hafta sonu Hadley FC ile oynadığı maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Her iki takımında oyuna iyi başladığı maçta Bushill Rangers ilk yarıda işi bitirdi. İlk 45 dakikada 3 gol atan Bushill Rangers, ilk yarıyı 3-2’lik bir skorla bitirdi. İkinci yarının daha çekişmeşli geçtiği maçta her iki takımdan da gol gelmedi . Bushill Rangers’ın 3-2 olarak bitirdiği maçta, oyun boyunca attığı goller ve performansı ile Nej Gench, gözlerden kaçmadı.