Mehmetçik’te sonuçlar iyi

LONDRA Türk toplumu  Futbol Federasyonu AKOL Properties 1. Ligi’inde bu hafta,  Mehmetçik, Esenler Fc ile oynadığı maçta galibiyet sevinci yaşadı.

3 saat önce
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Pazar günü Wadham Lodge sahasında oynılan maçta Mehmetçik, oyuna kurduğu hakimiyet ile galip olmayı başardı. Esenler FC’nin geçen haftalardaki galibiyet bayrağını elinden alan Mehmetçik yükselttiği puanlarıyla iyi sonuçlar elde etti. Çekişmeli geçen maçta ilk yarı 2 -1 Esenler FC önde bitirdi. İkinci yarı Mehmetçik, sınırlarını zorlayarak peş peşe attığı gollerle maçı 5-4 bitirdi.

 

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