Fenerbahçe’de galibiyet sevinci

Geçen hafta Pazar günü Britania Playing Fields’te oynanılan maçta, Fenerbahçe rakibi BAF UY Alsancak’ı mağlup derek zafer sevinci yaşadı.

3 saat önce
0 64 Bir dakikadan az

Britania Playing Fields’te çelişmeli geçen karşılaşmada Fenerbahçe rakibi BAF UY Alsancak’a 4 gol atarak mağlup etti. Oyunun başından sonuna kadar iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe oyuncuları, taktiksel ataklarla oyun hakimiyetini karşı tarafa kaptırmadı. BAF UY Alsancak sahadan attığı bir gol ile ayrıldı. Fenerbahçe  oyunu 4-1 bitirerek galibiyet sevinci yaşadı.

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