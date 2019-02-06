Fenerbahçe’de galibiyet sevinci

Britania Playing Fields’te çelişmeli geçen karşılaşmada Fenerbahçe rakibi BAF UY Alsancak’a 4 gol atarak mağlup etti. Oyunun başından sonuna kadar iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe oyuncuları, taktiksel ataklarla oyun hakimiyetini karşı tarafa kaptırmadı. BAF UY Alsancak sahadan attığı bir gol ile ayrıldı. Fenerbahçe oyunu 4-1 bitirerek galibiyet sevinci yaşadı.