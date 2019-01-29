Yeni Boğaziçi, Koçgiri ile beraber kaldı Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu AKOL Preporties 1.Liginde bu hafta karşı karşıya gelen Yeni Boğaziçi ve Koçgiri takımları berabelikle sahadan ayrıldılar.

Ev sahibi Yeni Boğaziçi takımı­nın sahasının kapalı olması nede­niyle Wadham Lodge halı sahada oynanan karşılaşma takımların an­laşması nedeniyle akşam üzeri saat 4’de başladı.

İlk maçı kaybeden Koçgiri sa­vunma oyuncuları Taylan ve Ba­rış dışında tam kadro sahaya çıktı. Ligde 18 puanla ve averajla ilk iki sırayı paylaşan takımlar çok soguk hava koşullarına aldırış etmeden performanslarını sonuna kadar sergilediler. Çekişmeli geçen maçta Yeni Boğaziçi ilk yarıyı iki gol atarak kapattı. İlk yarının son dakikalarında bir gol atan Koçgiri durumu 2-1 yaptı.

İkinci yarı oyuna hakimiyet kurmaya çalişan her iki takımın oyuncuları fırsatları değerlendirmeye çalişsalarda son dakikalara kadar gol atılmadı.Maçın sonlarına doğru 85’inci dakikada Koçigiri yakaladığı penaltı ile bir gol atarak skoru 2-2 yaptı. Koçgiri’nin attığı golden sonar maç 2-2 beraberlikle bitti. Bu hafta her iki takımın puan durumda berberliğini korudu. 18 olan punları 19’a yükseldi.