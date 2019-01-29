Dumlupınar Yeni Malatya’da zefer sevici

Wodham Lodge halı sahasında oynan maça Esenler FC ilk dakikalar oyna hızlı giriş yapmasına rağmen, ikinci bir yenilgi istemeyen Dumlupınar oyuncuları oyuna kurmaya başladıkları baskı ile goller peş peşe gelmeye başladı. Birinci yarıyı önde bitiren Dumlupınar Y. Malatya ikinci yarıda da oyuna hakim olmaya devam etti. Özellikle ikinci yarıda her iki takım da hakemle gergin dakikalar yaşadı. Stersli ve tartışmalı geçen maç hakemin son çaldığı düdükle tamamlandı. Dumlupınar Y. Malatya, Esenler FC karşılaşması 5-0 bitti.

Dumlupınar Y. Malatya Spor 3 Şubat Pazar günü New River Sports’ta saat 13.00’te Londra Amatör Ligi’nde ingiliz takımı olan Cray First ile karşı karşıya gelecek.

Necdet Topçu’ya maç öncesi saygı duruşu

Dumlupınar Y. Malatya AKOL Pretorties 1. Ligi’nde bu hafta Esenler FC ile karşı karşıya geldiği ikinci yarı maçında gazetemizin vefat eden spor editörü Necdet Topçu’ya için maç öncesi saygı duruşunda bulundular . Her iki takımın yönetici ve oyucu kadrosu Topçu için bulundukları bir dakikalık saygı duruşundan sonra, hakem oyun için ilk düdüğü çaldı.