Bushill Rangers sahadan galip ayrıldı

Geçen haftasonu Bushill Rangers, St Margaretsbury FC. ile karşı karşıya geldikleri maçta galibiyetle sahadan ayrıldı.

3 saat önce
0 71 Bir dakikadan az

Bushill Rangers bir önceki maçında aldığı yenilgiden dolayı bu hafta oynanan maça hızlı giriş yaptı. Çekişmeli geçen maçta zaman zaman gergin daikalar yaşandı. Bu haftaki maçı alabilmek için çaba sarfeden Bushill oyuncuları ilk yarıyı 1-1 bitirdi. İkinci yarıda oyuna kurdukları hakimiyet ile iki gol daha atarak sahadan 3-1’lik zaferle ayrıldılar.

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