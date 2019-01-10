Tottenham, Alderweireld’ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Toby Alderweireld’ın kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki defans oyuncusunun kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonun kullanıldığı duyuruldu. Deneyimli stoper, bu yıl İngiliz ekibiyle 26 maçta görev yaparak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.