Tottenham, Alderweireld’ın sözleşmesini uzattı

Tottenham Hotspur, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Toby Alderweireld'ın kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

4 saat önce
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Alderweired, Tottenham formasını bir yıl daha giyecek.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Toby Alderweireld’ın kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki defans oyuncusunun kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonun kullanıldığı duyuruldu. Deneyimli stoper, bu yıl İngiliz ekibiyle 26 maçta görev yaparak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

 

 

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