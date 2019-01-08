Cenk’li Everton, sahasında mağlup

Leicester City’ye deplasmanda galibiyeti getiren golü 58. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Everton’da maça yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 70. dakikada Theo Walcott’un yerine oyuna dahil oldu. Leicester City’de de Çağlar Söyüncü maça yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu. Başarılı futbolcu, karşılaşmada süre alamadı.

Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 31’e yükseltti. Everton ise 27 puanda kaldı.