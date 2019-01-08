KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Özçelik’e anlamlı ziyaret İngiltere’de İngiliz Okulları ve Hornsey Atatürk Okulu’nda görev yapmakta olan öğretmen Sevinç Çağlar ile birlikte öğrenci olan Sevcan Öztürk ve Cem Öziçer KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik’e bir ziyarette bulundular.

”Aklın Yolu Sevgidir” çalışmaları kapsamında yapılan ziyarette öğrencilerden Sevcan Öztürk tarafından zambak çiçeği hediye edildi. Sevgi ve barış dolu bir dünyada büyümek isteyen çocukların ve gençlerin masumiyetini simgeleyen zambak çiçeği, yeni yıla girerken karanlık bir dünyanın, tüm savaşların ve kötülüklerin geride kalarak, sevgi dolu güneşli aydınlık günlerin doğması mesajını vermekte olduğu belirtildi.

Öğrencilerden Cem Öziçer tarafından Sayın Gülgün Özçelik’e öğrencilerin hazırladığı mektup sunuldu. OCR’ın hazırladığı Türkçe sınavlarına katılan en son öğrenciler olarak bu sınavların önemini vurgulayarak, farkındalık yaratmak ve bu vesile ile tarihe not düşmek amacıyla mektup hazırlandığı ifade edildi. Yeni bir yıl dolayısıyla da tüm dünyaya barış ve sevgi mesajı verilmesi amaçlandı. Ziyarette, Gülgün Özçelik’te İngiltere’de yaşayan çocuklarımızın Türkçeyi öğrenmelerinin önemine dikkat çekerek, Türkçe GCSE ve A Level sınavlarının üniversiteye girişlerinde çok büyük avantaj sağlandığını ve bunun altının çizilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı. Özellikle Türkçe yanında kültürel değerlerimizin de unutulmaması ve yaşatılması için Türk Dili ve Kültürü Okullarının çok büyük bir şans olduğunu, büyük bir özveriyle hizmet veren bu okullara, çocukların gönderilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Ataşe, ailelere de evlerinde Türkçe konuşmalarını tavsiye etti.