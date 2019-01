Asus CES 2019’da yeni oyun bilgisayarını tanıttı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 kapılarını açtı. Dev fuarın başlamasıyla birlikte pek çok yeni teknolojik cihaz tanıtıldı. Fuarda Asus, Republic of Gamers (ROG) serisi,17 inç ekranı ROG Zephyrus GX701 ile oyun tutkunlarının beğenisine sundu. Bilgisayar, GeForce RTX2080 Max-Q ekran kartı, Intel işlemcisi ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Bilgisayar G-SYNC teknolojisiyle birlikte oyunculara saniyede 144 yenileme hızı ve 3 ms tepkime süresi olanağı sağlıyor. Ekran çerçevelerinin inceliği sayesinde standart bir 17 inç bilgisayardan çok daha az yer kaplayan Zephyrus GX701, 15 inçlik bilgisayar çantalarına dahi sığıyor. Optimus teknolojisi de tek şarjla uzun süre dayanıyor.

24 GB bellek ile 1 TB depolama alanı seçenekleriyle gelen bilgisayar, oyun oynarken bir yandan canlı yayın yapan ve aynı anda birçok farklı uygulama çalıştıran profesyonel oyuncuların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. 65W’lık kompakt güç adaptörü, USB Type C girişi üzerinden bilgisayarı yüksek hızda şarj ediyor. ROG Zephyrus GX701 ayrıca USB Type-C girişiyle aynı anda iki farklı 4K ekrana, yüksek akıcılıkta görüntü veriyor. Bilgisayarın klavyesi, her bir tuşun isteğe göre değiştirebileceği özel RGB aydınlatma sistemine sahip. Oyuncular, her bir tuşa istedikleri renk ve parlaklığı atayabiliyor, klavye tuşlarının parlaklığı, oyundaki sese göre artıp azalıyor. Özel Wi-Fi yapılandırmasıyla oyunculara hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi sunmayı amaçlayan bilgisayar, sesi temizleyip netleştiren akıllı hoparlörleriyle oyunlardaki ses deneyimini de yukarı taşıyor.