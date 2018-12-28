Yeni Boğaziçi memnun

3 saat önce
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TÜRK Ligi 1’inci kümede sezonun ilk yarısını lider kapatan Yeni Boğaziçi memnun.

Başkan Erdoğan Baca, 2018 yılını lider kapattıkları için sevinçli olduklarını dile getirdi. Baca, beklediklerinden iyi sonuçlar aldıklarını ifade ederek, “Zaten ilk hedefimiz liderlik değil, play-off’a kalmamaktı. Bu açıdan bakarsak büyük avantaj elde etmiş durumdayız.” dedi.

Başkan Baca, gençlerin de takıma uyum sağladıklarını vurguladı.

Erdoğan Baca, 2019 yılının tüm takımlar için başarılı olmasını diledi.

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