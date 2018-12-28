Serdar Denktaş, TTFF buluşması

KKTC Maliye Bakanı Serdar Dernktaş, kısa bir ziyaret için geldiği Londra’da Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesindeki Kervan Cafe’de geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen ve bir saati aşkın süren buluşmada, TTFF’nin Şubat ayında açıklayacağı ‘dev’ proje ele alındı.

Bakan Serdar Denktaş, Londra’daki Türkler için önem taşıyan proje için KKTC’nin gerekli kaynağı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Serdar Denktaş, “KKTC devleti güçlüdür. Bu tür projelere destek verecektir” dedi.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Denktaş’a teşekkür ederek, KKTC’nin böylesine önemli projede yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya Serdar Sarı’nın yanı sıra Fikret Gönlübol , Mustafa Çetinkaya, Nazım Çelebi, Erdoğan Baca ve Niyazi Enver katıldı.