Ölen kocasının donmuş spermini kullanmasına izin verilmedi

4 saat önce
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Avustralya’nın Victoria eyaletinde bebek sahibi olmak isteyen bir kadının, kocasının ölmeden önce dondurulan spermlerini kullanmasına izin verilmedi. Sağlık Kurulu, bu karara gerekçe olarak, kadının kocasının yazılı izni olmamasını gösterdi.

Sağlık Kurulu raporunda yer alan bilgilere göre, adı açıklanmayan kadınla kocası dokuz yıllık evliydi.

Başından itibaren çocuk isteyen çifte, erkeğin genetik rahatsızlığı nedeniyle tüp bebek tedavisini denemeleri önerildi.

Tedavi sırasında kadının kocasından alınan spermlerin bir kısmı embriyo için kullanıldı, bir kısmı da donduruldu. İki başarısız denemeden sonra çift, erkeğin iyileşeceği umuduyla tedaviyi erteleme kararı aldı. Ancak kadının kocası bir süre sonra öldü.

‘SADECE EMBRİYO İÇİN İZİN VERDİ’

Çiftin tüp bebek tedavisine başlamadan önce eşlerden birinin ölmesi halinde dondurulmuş embriyoların kullanabilmesi için belge imzaladığı ancak formlarda spermlerle ilgili bir atıf olmadığı belirtildi.

O dönemdeki yasalar, ölülerden sperm alınmasına ya da ölmeden önce dondurulan spermlerin kullanılmasına izin vermediği için formlarda spermlerle ilgili bir bölüm bulunmadığı belirtiliyor.

Şimdiki yasalar spermler için yazılı izin gerektiriyor.

Sağlık Kurulu, ölen kocanın embriyolar için belge imzalayarak aslında spermlere de izin vermiş olduğunu kabul etmekle birlikte yasada öngörülen şartların yerine getirilememesi nedeniyle başvuruyu onaylamadi.

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