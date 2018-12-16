Tottenham uzatmalarda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

4 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Tottenham, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley’i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Wembley Stadı’ndaki ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Tottenham, aradığı golü 90+1’inci dakikada Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen ile buldu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 39’a çıkaran Tottenham, üçüncü sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Burnley ise 12 puanla 17’nci sırada kaldı. (SPORHABERLERİ.COM)

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