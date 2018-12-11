Koçgiri’nin keyfi yerinde: 8-4

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de lider Yeni Boğaziçi’nin yakın takipçisi Koçgiri kazanmaya devam ediyor.

New River Sports Centre’da Türkmenköy’ü konuk eden Koçgiri, sahadan üç puanı 8-4’lük skorla elde etti. Özellikle sahanın yıldızı Noyan’ın bitirici vuruşlarıyla farkı açan Koçgiri, play-off yolunda da rahatladı. Bazı oyuncuları eksik olan Türkmenköy ise güçlü rakibinin atakları karşısında fazla direnç gösteremedi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 3-1 sonuçlandı. Koçgiri’nin gollerinden beşine imza atan Noyan Tajbaksh oldu. Didi iki, Sidar da bir golle skorun ortakları arasında yer aldı. Türkmenköy’de ilk yarıda Germain, ikinci yarıda da Fatih iki, Berkcan bir gol kaydetti.