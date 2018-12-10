Birinci Küme’de ilk üç şekilleniyor Akol Properties Türk Ligi 1.Küme’de play-off mücadelesi yapan takımlardan üçü yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Akol Properties Türk Ligi 1.Küme’de play-off mücadelesi yapan takımlardan üçü yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Haftayı boş geçiren lider Yeni Boğaziçi ile üçer puanla sahadan ayrılan Koçgiri ve Dumlupınar Yeni Malatya, play-off’taki yerlerini aldı.

Haftanın bol gollü 90 dakikasında favori olarak maça başlayan Koçgiri, etkili oyununu gollerle süslemesini bildi ve Türkmenköy’e rakip sahada 8-4 galip geldi.

Dumlupınar Yeni Malatya ise Gaziantepspor önünde sonuca tek golle gitti. İlk yarıda bir penaltı atışından yararlanamayan ev sahibi ekip, son bölümde kazandığı penaltıyı ise gole çevirmesini bildi.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Mehmetçik, son sıradaki Amedspor önünde coştu. Mehmetçik karşılaşmayı 14-4 gibi büyük farkla kazanıp, ligdeki ikinci üç puanını aldı.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Yeni Boğaziçi 6 6 0 0 14 3 18

Koçgiri 6 5 0 1 21 10 15

Dumlupınar YM 5 4 0 1 14 7 12

Gaziantepspor 6 3 0 3 12 10 9

Mehmetçik 6 2 0 4 21 14 6

Esenler FC 5 2 0 3 12 15 6

Türkmenköy 6 1 0 5 11 21 3

Amedspor 6 0 0 6 16 41 0