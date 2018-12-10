Londra Yunus Emre Enstitüsü, sanat tarihçisi Dr. Bora Keskiner’i ağırladı

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün Ocak 2017 tarihinden itibaren düzenlediği “Kültür ve Sanat Konuşmaları” serisinin 9.sunda konuk, SOAS üniversitesinden hat sanatı tarihi üzerine doktora tezi bulunan sanat tarihi uzmanı Dr. Bora Keskiner’di.

6 Aralık 2018 tarihinde Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Dr Bora Keskiner “Hattat Sultanlar” başlıklı sunumunda Osmanlı padişahlarının hat sanatıyla ilgileri ve meşk ettikleri hat eserlerini ele aldı. Osmanlı sultanlarından özellikle II. Mustafa, III. Ahmet, III. Mustafa, II. Mahmut ve Abdülmecit’in sanatkar kimliklerinin incelediği çalışmalarını katılımcılarla paylaşan Keskiner, padişahların 17. yüzyılda azalmaya başlayan “savaşçı sultan” niteliklerini, 18 ve 19. yüzyıllarda ortaya koymaya başladıkları değerli hat çalışmalarıyla “her konuda yetkin sultan” olarak korumaya çalıştıklarını anlattı.

Sarayda hat çalışmaları geleneğinin, Sultanların gücünü de pekiştirdiğini ifade eden Dr Keskiner konuşmasında Osmanlı’nın söz konusu dönemlerde Batı’yla ilişkilerine de değindi. Osmanlı’nın yüzünü Batı’ya çevirmeye başladığı ve birçok alanda Batı etkisi yaşandığı bir dönemde, hat sanatının Batı kültüründen etkilenmeyerek özünü koruduğunu ifade etti.

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen programa, küratörler, sanat tarihçileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.