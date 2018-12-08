Federasyon Kupası’nda kuralar çekildi

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kupası'nda öneleme ve birinci tur kuraları çekildi.

35 dakika önce
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Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kupası’nda öneleme ve birinci tur kuraları çekildi. Bu karşılaşmalar Ocak 2019’da oynanacak.

Federasyon Kupası’nda eşleşmeler şöyle oldu:

Ön eleme: Fenerbahçe-Küçük Kaymaklı, Birinci tur: Koçgiri-LTM, Türkmenköy-Kayserispor, (Fenerbahçe-K. Kaymaklı) galibi-MTG, Dumlupınar YM-Mehmetçik, Pekünspor- Göksun Gaziantep, Baf Ülkü Yurdu-Esenler, Yeni Boğaziçi-Gaziantep, Bingöl Zaza-Amedspor

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