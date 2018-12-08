Federasyon Kupası’nda kuralar çekildi
Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kupası'nda öneleme ve birinci tur kuraları çekildi.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kupası’nda öneleme ve birinci tur kuraları çekildi. Bu karşılaşmalar Ocak 2019’da oynanacak.
Federasyon Kupası’nda eşleşmeler şöyle oldu:
Ön eleme: Fenerbahçe-Küçük Kaymaklı, Birinci tur: Koçgiri-LTM, Türkmenköy-Kayserispor, (Fenerbahçe-K. Kaymaklı) galibi-MTG, Dumlupınar YM-Mehmetçik, Pekünspor- Göksun Gaziantep, Baf Ülkü Yurdu-Esenler, Yeni Boğaziçi-Gaziantep, Bingöl Zaza-Amedspor