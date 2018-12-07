Fenerbahçe zorlandı: 3-1

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme maçında Fenerbahçe rakip sahada Küçük Kaymaklı’yı 3-1 yendi.

4 saat önce
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Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme maçında Fenerbahçe rakip sahada Küçük Kaymaklı’yı 3-1 yendi.

Peter May Sports Centre’da oynanan maçta Küçük Kaymaklı, etkili futboluyla lider rakibine korkulu anlar yaşattı. Atakların birinde de Lamar Richards ile 1-0 öne geçen ve devreyi önde kapatan ev sahibi ekip oldu.

İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, baskı kurmaya başlarken, goller de geldi. Salih takımına ilk golü kazandırdı. Şerif skoru 2-1 yaparken, Mehmet de sonucu belirledi: 3-1.

Fenerbahçe yöneticisi Şenol Bayram, maça sadece 13 oyuncu ile gelebildiklerini, kalecilerinin de sakat olarak 90 dakika oynadığını söyledi.

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