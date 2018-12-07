Birlik ve beraberlik mesajı Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun Aralık ayı toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun Aralık ayı toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verildi. 16 kulüp temsilcisinin katıldığı toplantıda tehir maçlarının programı belirlendi ve Federasyon Kupası ilk turunun kurası çekildi.

Başkan Serdar Sarı, Kıbrıs’ta 14-16 Aralık tarihleri arasında yapılacak Spor Şurası’na TTFF’nin de davet edildiğini kaydetti. Bu arada 18 Aralık Pazar günü Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde tüm kategorilerde her kulüpten ikişer yöneticinin katılacağı yılbaşı yemeğinin yapılması kararlaştırıldı.

Federasyon Kupası’nda eşleşmeler şöyle oldu:

Ön eleme: Fenerbahçe-Küçük Kaymaklı, Birinci tur: Koçgiri-LTM, Türkmenköy-Kayserispor, (Fenerbahçe-K. Kaymaklı) galibi-MTG, Dumlupınar YM-Mehmetçik, Pekünspor- Göksun Gaziantep, Baf Ülkü Yurdu-Esenler, Yeni Boğaziçi-Gaziantep, Bingöl Zaza-Amedspor