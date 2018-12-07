Ericsson’un hatası milyonlarca cihazı internetsiz bıraktı!

Dünya mobil trafiğinin yüzde 40’ına sahip olan İsveç merkezli ağ teknolojileri şirketi Ericsson, yazılımla ilgili bir hata yüzünden milyonlarca akıllı telefonunun çevrimdışı duruma geldiğini açıkladı.

İngiltere’nin en büyük telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcılarından O2 ve Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi SoftBank, geçtiğimiz gün milyonlarca cihazı etkileyen devasa bir ağ kesintisi yaşamıştı.

SoftBank, Japonya’da 30 milyonun üzerinde aboneye sahipken, O2’nin ise İngiltere’de 32 milyon müşterisi bulunuyor. Her iki ülkede yaşanan ve milyonlarca akıllı telefonu çevrimdışı duruma getiren sorunun kaynağının Ericsson olduğu ortaya çıktı.

Ericsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ağ kesintisinin “süresi dolmuş bir sertifika” sebebiyle yaşandığını doğruladı. Ericsson için oldukça basit, ancak önlenemeyen bu problemden İngiltere ve Japonya başta olmak üzere 11 ülke daha etkilendi.

Sertifikalar, yazılımın geçerliliğini sağladığı gibi, şebekeleri güvende tutmaya da yardımcı oluyor. Sertifikalardan bir tanesinin süresinin dolmuş olması, kesintinin büyük olasılıkla yetersiz bakımdan kaynaklandığını gösteriyor.

Sorunun kısa sürede ele alınıp çözüldüğünü ifade eden Ericsson, etkilenen ülkelerdeki operatörlerle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Geçerliliğini yitiren sertifikalar sebebiyle müşterilerini mağdur eden tek şirket Ericsson değil. 2013 yılında Xbox Live ve Azure, süresi dolan bir sertifikanın sonucu olarak, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir kesinti yaşarken, 2015 yılında ise Türkiye dahil en az 45 ülkedeki milyonlarca Mac App Store kullanıcısı, DNS hatasından dolayı 11 saat süren bir kesinti ile karşı karşıya kalmıştı.