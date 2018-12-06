Tottenham, üç puanı üç golle aldı

Tottenham, Premier Lig’in 15. Haftasında sahası Wembley’de konuk ettiği Southampton’a üç gol attı: 3-1.

3 saat önce
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Tottenham, Premier Lig’in 15. Haftasında sahası Wembley’de konuk ettiği Southampton’a üç gol attı: 3-1.

İlk 45 dakikayı Hernry Kane’in dakika 9’da attığı golle 1-0 önde kapatan Tottenham, dakika 51’de Moura ve dakika 55’te Son ile farkı üçe çıkardı. Southampton bunlara 90+3’de Austin ile karşılık verdi.

Tottenham bu skorla 15 maçta 33 puana ulaştı ve Premier Lig’de üçüncü sıraya yükseldi.

Southampton ise 15 maçta 9 puanla 18’ncilikte kaldı.

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