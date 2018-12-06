Arsenal kaçtı, United kovaladı

İngiltere Premier Lig'deki derbi mücadelesinde Manchester United ile Arsenal 2-2 berabere kaldı.

4 saat önce
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İngiltere Premier Lig’deki derbi mücadelesinde Manchester United ile Arsenal 2-2 berabere kaldı.

Ligin 15. haftasında Old Trafford Stadı‘nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 26. dakikada Shkodran Mustafi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Manchester United, 30. dakikada Anthony Martial ile beraberliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya istekli başlayan Arsenal, 68. dakikada Marcos Rojo‘nun kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçerken, Manchester ekibi 69. dakikada Jesse Lingard ile skoru 2-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Ligde kötü günler geçiren Manchester United bu sonucun ardından 23 puanla 8. sırada kalırken, Arsenal ise 31 puanla 5. sırada yer aldı.

Öte yandan, Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. (SPORHABERLERİ.COM)

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