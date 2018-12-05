Koçgiri kupada dağıldı

London Sunday Challenge Cup’ta Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Koçgiri, Kenningwell United’a 8-1 yenilerek elendi.

Sahası New River Sports Centre’da rakibini ağırlayan Koçgiri, beklenen futbolunu sergileyemedi. Yedeksiz sahaya çıkan, bazı futbolcuları da ilk kez forma giyen Koçgiri devreyi 4-0 geride kapattı. İkinci 45 dakikada konuk ekip farkı arttırmaya devam ederken, Koçgiri’nin tek sayısı skoru 4-1 yapan Aryan tarafından atıldı.