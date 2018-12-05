Çılgınlar gibi sevinen Klopp’a 8 bin sterlin ceza İngiltere Futbol Federasyonu, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a para cezası verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp‘a para cezası verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

MAÇ SONUNDA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi‘nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti. (SPORHABERLERİ)