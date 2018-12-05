Çılgınlar gibi sevinen Klopp’a 8 bin sterlin ceza

İngiltere Futbol Federasyonu, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a para cezası verdi.

2 saat önce
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İngiltere Futbol FederasyonuLiverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp‘a para cezası verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

MAÇ SONUNDA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi‘nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti. (SPORHABERLERİ)

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