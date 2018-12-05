Ticaret başka, siyaset başka! KKTC’nin mal ithal ettiği ülkeler arasında Güney Kıbrıs yanında Yunanistan da var.

KKTC’nin mal ithal ettiği ülkeler arasında Güney Kıbrıs yanında Yunanistan da var. 2017’de Kuzey Kıbrıs’ın, Güney ve Yunanistan’la yaptığı ticaretin toplam hacmi 7 milyon doları aştı

KKTC’nin “Kuzey Kıbrıs” olarak, “Güney Kıbrıs” ve Yunanistan ile yaptığı karşılıklı ticaretin hacmi ise 2017 yılında 7 milyon 083 bin 009 dolar (dönem kuruna göre 25 milyon 916 bin TL) düzeyinde saptandı.

Ticaret Dairesi’nin 2017 İstatistik Kitabı’nda yer alan verilere göre geçen yıl Kuzey’den Güney’e 4 milyon 590 bin 062 dolar (16 milyon 717 bin 465 TL) mal satıldı. Güneyden ise 1 milyon 275 bin 349 dolarlık (4 milyon 739 bin 310 bin TL) mal alımı yapıldı. KKTC’nin mal ithal ettiği ülkeler arasında yer alan Yunanistan’dan yapılan ithalat ise 1 milyon 217 bin dolar 597 dolar (4 milyon 739 bin 310 TL) olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs’ın dış ticarette fazla verdiği tek yerin Güney Kıbrıs olması oldukça ilginç bulundu. Veriler, Kuzey Kıbrıs’ın ticaret fazlasının 3 milyon 314 bin dolar olduğunu gösterirken, Kuzey’in Güney ile Yunanistan’la yaptığı toplam ticarette de ibre Kuzey Kıbrıs’tan yana.

YUNANİSTAN’DAN 159 BİN DOLARLIK KONFEKSİYON

KKTC’nin mal ithal ettiği ülkeler arasında Yunanistan’ın da adı geçiyor. Yunanistan’dan geçen yıl yapılan ithalatın, 1 milyon 217 bin dolar 597 dolar 18 cent (dönem kuruna göre 4 milyon 739 bin 310 TL 50 kuruş) olduğu bildirildi.

Her uluslararası platformda Kıbrıslı Türklerin önünü kapatmayı devlet politikası olarak uyguladığı savunulan Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ticari ilişki uzun yıllardır sürüyor. Geçmişte az da olsa özellikle nar ve nar suyu sattığımız Yunanistan’a 2017’de tek kuruşluk mal satamadığımız ortaya çıkarken, ithalatın ise diğer yılların ortalamasıyla uyumlu olduğu hesaplandı.

Yunanistan’dan KKTC’ye özellikle konfeksiyon ürünü, sigara kağıdı ve pirinç ithalatının yüksekliği dikkat çekerken, spor tekneleri, meyve ile sebze ve meyve konserveleri ithalatı da kayda değer bulundu. Ayrıca, 15 bin dolarlık rakı ile 12 bin dolarlık şampanya ithalatı da ilginç ürünler arasında yer aldı.

GÜNEY’E PLASTİK VE HURDA SATIYORUZ

“Kuzey Kıbrıs” olarak “Güney Kıbrıs” ile yapılan karşılıklı ticaretin hacmi ise 5 milyon 865 bin 411 dolar (dönem kuruna göre 21 milyon 456 bin 775 TL) düzeyinde saptandı.

Ticaret Dairesi’nin 2017 İstatistik Kitabı’nda yer alan verilere göre geçen yıl Kuzey’den Güney’e satılan 4 milyon 590 bin 062 dolarlık malların başında 784 bin dolarla “plastik mutfak eşyaları” başlığı altında satılan mallar geliyor. Ayrıca, 738 bin dolarlık işlenmiş mermer, 363 bin dolarlık mobilya ve 363 bin dolarlık hurda ihracatı da dikkat çekti.

Güney’den Kuzey’e satın mallar içinde ise 193 bin dolarlık dolgu sıvama maddeleri, 151 bin dolarlık alüminyum boru bağlantı parçaları ile 147 bin dolarlık ekmeklik buğday ve diğer buğday çeşitleri göze çarpan mallar oldu. (KIBRIS.COM)