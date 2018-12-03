EURO 2020’nin grupları belli oldu

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi İrlanda Cumhuriyeti‘nin başkenti Dublin’de gerçekleştirildi. H Grubu’nda yer alan Türkiye‘nin rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu.

Dublin Kongre Merkezi’nde başlayan etkinlikte Türkiye Futbol Federasyonu‘nu Başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekili Ali Dürüst, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar temsil etti. TFF 1’inci Başkanvekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyona katıldı.

A Milli Takımı’nın, kura çekimi sonucunda H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile yer aldı.

GRUPLAR:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Beyaz Rusya

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi’ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3’üncü torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin Play-Off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu.

EURO 2020 ELEMELERİ MÜSABAKA TAKVİMİ

Hafta: 21-23 Mart2019 Hafta: 24-26 Mart 2019

(UEFA Uluslar Ligi Yarı Finalleri: 5-6 Haziran 2019)

Hafta: 7-8 Haziran 2019

(UEFA Uluslar Ligi Final/Üçüncülük Maçı: 9 Haziran 2019)

Hafta: 10-11 Haziran 2019 Hafta: 5-7 Eylül2019 Hafta: 8-10 Eylül 2019 Hafta: 10-12 Ekim 2019 Hafta: 13-15 Ekim2019 Hafta: 14-16 Kasım 2019 Hafta: 17-19 Kasım 2019

ÖZEL MAÇLAR

5’erli grupta yer alan takımların 2 adet maç haftası boşa çıkacağından, bu takımlar, üstte belirtilen ilgili tarihlerde özel maç yapma hakkına sahip olacak.

EURO 2020 FİNALLERİNE KATILIM HAKKI NASIL ELDE EDİLECEK?

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Kalan dört takım ise, Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi’nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda Play-Off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla UEFA EURO 2020’ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) Play-Off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin Play-Off maçlarına alınacak. (SPORHABERLERi.COM)