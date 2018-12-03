İpek’in iade talebiyle ilgili, Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatıldı

2 saat önce
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Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Akın İpek’in iadesi talebiyle ilişkili olarak Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlattı.

Adalet Bakanlığı bugün Londra Adalet Müşaviri hakkında bir inceleme başlatıldığını ve müşavirin Ankara’ya çağrıldığını açıkladı.

Müşavir hakkında başlatılan incelemenin “Hamdi Akın İpek’in iadesi kapsamında Bakanlık’ın bilgisi dışında bir belge sunulmasından” kaynaklandığı aktarıldı.

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek’in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

Ancak İngiliz mahkemesi geçen hafta verdiği kararında bu talebi reddetti.

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