Fenerbahçe, doludizgin: 4-0

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de Fenerbahçe, Göksun Gaziantep’ten dört golle sıyrıldı: 4-0

Pymmes Park sahasında rakibine konuk olan Sarı-Lacivertli takım, hızlı başladığı oyunda daha 7. dakikada 1-0 öne geçti. Takımına ilk golü kazandıran Mehmet II, dakika 30’da bir kez daha ağları kaldırdı ve ilk 45 dakika 2-0 sonuçlandı.

Son devrede de etkili ataklar yapan Fenerbahçe, dakika 70’de Volkan’la farkı üçe çıkarmayı bildi. Oyunun son dakikasında Errel Fenerbahçe’ye dördüncü golü kazandırdı.

Fenerbahçe’de ikinci yarıda kazanılan penaltıda Uğur’un vuruşunu Göksun kalecisi ayağıyla önlemeyi başardı.

Sahadan 4-0 galip ayrılan Fenerbahçe, maç fazlalılğı ile İkinci Küme’de yeniden liderliğe yükseldi.