Yeşil sahalarda ender görülen skor: 5-5
İngiltere Championship'te oynanan Aston Villa-Nottingham Forest maçında adeta gol düellosu yaşandı.
İngiltere Championship’te oynanan Aston Villa-Nottingham Forest maçında adeta gol düellosu yaşandı.
Villa Park’ta oynanan geçtiğimiz hafta arası oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 5-5 sona erdi. Maça damga vuran isim ise ev sahibi ekip adına attığı 4 golle 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Tammy Abraham oldu.
Bu sonucun ardından Aston Villa ligde topladığı 28 puanla 8. sırada yer alırken, Nottingham Forest ise 31 puanla 6. sırada kaldı. (HÜRRİYET)