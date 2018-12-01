Yeşil sahalarda ender görülen skor: 5-5

İngiltere Championship'te oynanan Aston Villa-Nottingham Forest maçında adeta gol düellosu yaşandı.

5 saat önce
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İngiltere Championship’te oynanan Aston Villa-Nottingham Forest maçında adeta gol düellosu yaşandı.

Villa Park’ta oynanan geçtiğimiz hafta arası oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 5-5 sona erdi. Maça damga vuran isim ise ev sahibi ekip adına attığı 4 golle 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Tammy Abraham oldu.

Bu sonucun ardından Aston Villa ligde topladığı 28 puanla 8. sırada yer alırken, Nottingham Forest ise 31 puanla 6. sırada kaldı.  (HÜRRİYET)

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