Tottenham derbide Chelsea’yi dağıttı!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.

3 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Chelsea‘yi 3-1 yendi.

Tottenham, Wembley Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısını 8. dakikada Dele Alli ve 16. dakikada Harry Kane‘in golleriyle 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Heung-Min Son’ın golüyle farkı üçe çıkaran ev sahibi ekip, güçlü rakibini 3-1 mağlup etti. Chelsea’nin tek golünü 85. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

Avrupa‘nın 5 büyük liginde tüm kulvarlarda yenilgisiz tek takım olan Chelsea, bu unvanını Tottenham mağlubiyetiyle kaybetti.

Puanını 30’a çıkaran Tottenham üçüncü sıraya yükselirken, 28 puanlı Chelsea dördüncü sıraya geriledi. (SKORER.COM)

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