İngiltere lider bitirdi UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü Grup son karşılaşmasında İngiltere kendi sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek grubu lider noktaladı.

UEFA Uluslar A Ligi 4’üncü Grup son karşılaşmasında İngiltere kendi sahasında Hırvatistan‘ı 2-1 mağlup ederek grubu lider noktaladı. Hırvatistan ise ikinci İspanya‘nın arkasında grubu son sırada tamamladı ve B Ligi’ne düştü.

Wembley Stadyumu’nda oynanan müsabakada gol perdesini Andrej Kramaric açtı. Kramaric, 57’nci dakikada kaydettiği golle Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 78’inci dakikada Jesse Lingard ile skoru eşitleyen İngiltere, 85’inci dakikada Harry Kane ile 2-1 öne geçti. Kalan bölümde gol sesi çıkmazken, İngiltere sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve Hırvatistan, B Ligi’nin yolunu tuttu.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida karşılaşmaya Hırvatistan formasıyla ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı.