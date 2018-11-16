Türk Veteran Ligi’nde geçen hafta

Akol Properties’in sponsorluğunda oynanan Türk Veteran Liglerinde geçtiğimiz Pazartesi günü yedi maç yapıldı.

25 dakika önce
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Gaziantepspor 035 takımı haftanın galip gelen takımlarından biri oldu.

Akol Properties’in sponsorluğunda oynanan Türk Veteran Liglerinde geçtiğimiz Pazartesi günü yedi maç yapıldı.

O35 kategorisindeki maçlar oldukça çekişmeli geçti. Gazi, Narlı’ya 2-1 galip gelirken, Gaziantep, Metro önünde sahadan 4-2’lik skorla ayrıldı. Adana, Türkmenköy’ü 1-0 yendi. Kaleburnu ise üç puanı Kötüre’yi 3-2 mağlup ederel aldı.

O45’te hafta farklı skorla geçti. Vadili, Yeni 45’ler takımına 6-0’lık fark atarken, Akdeniz de Yeni Boğaziçi’ni 5-0’la geçti.  Euromed ise Kıbrıs FC karşısında 4-0’lık skor elde etti.

 

 

 

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