Türk Veteran Ligi’nde geçen hafta Akol Properties’in sponsorluğunda oynanan Türk Veteran Liglerinde geçtiğimiz Pazartesi günü yedi maç yapıldı.

Akol Properties’in sponsorluğunda oynanan Türk Veteran Liglerinde geçtiğimiz Pazartesi günü yedi maç yapıldı.

O35 kategorisindeki maçlar oldukça çekişmeli geçti. Gazi, Narlı’ya 2-1 galip gelirken, Gaziantep, Metro önünde sahadan 4-2’lik skorla ayrıldı. Adana, Türkmenköy’ü 1-0 yendi. Kaleburnu ise üç puanı Kötüre’yi 3-2 mağlup ederel aldı.

O45’te hafta farklı skorla geçti. Vadili, Yeni 45’ler takımına 6-0’lık fark atarken, Akdeniz de Yeni Boğaziçi’ni 5-0’la geçti. Euromed ise Kıbrıs FC karşısında 4-0’lık skor elde etti.