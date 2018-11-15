‘Taş, kağıt, makas’ cezasız kalmadı İngiliz hakem David McNamara, Kadınlar Futbol Ligi’nde yönettiği bir maç öncesinde, para atışı yapmak yerine maça başlayacak takımı taş-kağıt-makas oyunuyla seçtiği için 3 hafta men cezası aldı.

İngiliz hakem David McNamara, Kadınlar Futbol Ligi’nde yönettiği bir maç öncesinde, para atışı yapmak yerine maça başlayacak takımı taş-kağıt-makas oyunuyla seçtiği için 3 hafta men cezası aldı.

İngiltere Kadınlar Futbol Ligi’nde 26 Ekim 2018’de Manchester City ile Reading karşılaşmış ve mücadele öncesinde çok ilginç bir olay yaşanmıştı. Mücadelenin hakemi David McNamara, top ve kale seçimi için iki takım kaptanlarını yanına çağırmış fakat bu seçim için bozuk parasının olmadığını fark etmişti.

Bunun üzerine McNamara, City kaptanı Steph Houghton ile Reading kaptanı Kirsty Pearce’den ‘taş, kağıt, makas’ oynarak, top ve kale seçimi yapmalarını istemişti. Disiplin Kurulu bu hareketi cezasız bırakmadı ve David McNamara’ya ‘Oyunun önemli bir parçasını atlamak’ suçundan 21 gün hak mahrumiyeti verdi. (FANATİK.COM)