Arsenal, sahasında berabere kaldı

İngiltere Ligi Premier Lig’de 12. hafta mücadelesinde Arsenal, kendi sahasında Wolverhampton’ı ağırladı.

13. dakikada Ivan Cavaleiro’nun attığı golle 1-0 öne geçen Wolverhampton, 86. dakikaya kadar maçı önde götürürken, maça sonradan dahil olan Henrikh Mkhitaryan 86. dakikada Arsenal adına eşitliği getiren golü kaydetti.

Son dakikaları heyecanlı geçen mücadele, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 24’e yükselterek 5. sıradaki yerini korurken, Wolverhampton ise 16 puanla 11. sırada yer alıyor.

Arsenal ayrıca bu maçta da kaybetmeyerek, çıktığı son 16 resmi maçta da kaybetmemiş oldu. (AJANSSPOR)