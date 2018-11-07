Göksun Gaziantep çıkışta: 2-0
Peter May Sports Centre’da oynanan maçta Göksun Gaziantepspor, rakip sahada Kayserispor’a 2-0 galip geldi.
Peter May Sports Centre’da oynanan maçta Göksun Gaziantepspor, rakip sahada Kayserispor’a 2-0 galip geldi.
Sezona iyi başlamayan ancak üst üste ikinci galibiyetini alan Göksun, gözünü üst sıralara dikti. Maça iyi başlayan iki takım ilk 45 dakikada yakaladıkları fırsatları gole dönüştüremedi.
İkinci devrede Göksun Gaziantep, Ozan’ın vuruşuyla skoru 1-0 lehine çevirdi.
Golden sonra oyun kontrolünü elinde tutan konuk takım Ferhat’ın kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.