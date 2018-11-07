Pekünspor istediğini aldı: 3-1
İkinci Küme’de zirve yarışına giren Pekünspor, son devrede sonuca gitmeyi bildi.
Pekünspor, K. Kaymaklı’dan 3-1’lik skorla sıyrıldı. İkinci Küme’de zirve yarışına giren Pekünspor, son devrede sonuca gitmeyi bildi.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Metin, Pekünspor’a ilk golü kazandırdı. K.Kaymaklı, buna Tom Simmon ile karşılık verdi: 1-1.
Rakip kaleye yüklenen Pekünspor, yine Metin’le ikinci sayısını buldu: 2-1. Son dakikalar içinde de Şenol, skoru belirleyen golü attı: 3-1.