Pekünspor istediğini aldı: 3-1

İkinci Küme’de zirve yarışına giren Pekünspor, son devrede sonuca gitmeyi bildi.

1 saat önce
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Pekünspor, İkinci Küme’de zirveye adım adım yaklaşıyor.

Pekünspor, K. Kaymaklı’dan 3-1’lik skorla sıyrıldı. İkinci Küme’de zirve yarışına giren Pekünspor, son devrede sonuca gitmeyi bildi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Metin, Pekünspor’a ilk golü kazandırdı. K.Kaymaklı, buna Tom Simmon ile karşılık verdi: 1-1.

Rakip kaleye yüklenen Pekünspor, yine Metin’le ikinci sayısını buldu: 2-1. Son dakikalar içinde de Şenol, skoru belirleyen golü attı: 3-1.

 

 

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