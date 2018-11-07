Avrupa piyasası, Londra dışına taşınıyor Günlük 240 milyar dolarlık işlem hacmine sahip kısa vadeli finansman piyasası anlaşmasız bir Brexit endişesiyle İngiltere dışına taşınıyor.

Günlük 240 milyar dolarlık işlem hacmine sahip kısa vadeli finansman piyasası anlaşmasız bir Brexit endişesiyle İngiltere dışına taşınıyor.

Londra, Brexit’ten kaynaklanan diğer bir sorunla karşı karşıya bulunuyor.

Borsa işletmecisi CME Group Inc., anlaşmasız bir Brexit durumunda Avrupalı şirketlerin platformu kullanmayı sürdürebilmesini kesinleştirmek amacıyla kısa vadeli finansman için -bölgenin en büyüğü olan- Avrupa piyasasını Londra dışına taşıyor.

CME söz konusunu faaliyeti NEX Group Plc’den geçtiğimiz hafta devralmadan önce alınan karar, önemli bir finansal piyasanın İngiltere’yi terk etmesinin ilk örneği olması açısından önem taşıyor.

Büyük işlem platformlarının Brexit nedeniyle Avrupa Birliği (AB) içinde regüle bir oluşuma gitmesine karşın, BrokerTec mevcut bir piyasanın Londra’dan Kıta Avrupası’na (Amsterdam) taşınması anlamında bir ilk olacak.

BrokerTec Europe idari direktörü John Edwards, “Bize ait euro cinsinden tahvil ve repoların tamamını Amsterdam’a taşıyacağız. Likidite havuzlarını bölmekte bir fayda görmüyoruz. İngiltere işletmemizin Avrupalı müşterilere hizmet sağlaması mümkün olmayacak.” dedi.

Avrupa kısa vadeli finansman araçlarında Ekim’de günlük yaklaşık 210 milyar euroluk (240 milyar dolar) işlem yapıldığını belirten Edwards, bu piyasanın CME’nin Hollanda’daki alt kuruluşu NEX Amsterdam BV.’ye geçeceğini söyledi.