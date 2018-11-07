İngiltere’de konut fiyatlarının belirleyicisi, Brexit anlaşması olacak

Üst düzey bir ekonomist, hükümetin Brexit anlaşmasına ulaşamaması durumunda, İngiltere'deki ev fiyatlarının 2019'da düşebileceğini söyledi.

2 saat önce
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Üst düzey bir ekonomist, hükümetin Brexit anlaşmasına ulaşamaması durumunda, İngiltere’deki ev fiyatlarının 2019’da düşebileceğini söyledi.

EY ITEM Kulübü’nün baş ekonomik danışmanı Howard Archer, Brüksel ile herhangi bir anlaşma olmaması halinde fiyatların ılımlı bir şekilde düşmesini beklediğini söyledi. Ancak, müzakere edilen bir anlaşma sonucunda fiyatların yaklaşık yüzde 2 oranında artabileceğini söyledi.

İngiltere’nin en büyük mortgage borç verenlerinden biri olan Halifax, fiyatların Ekim ayında sadece yüzde 1,5 oranında arttığını söyledi.

Bu yıl, Mart 2013’ten bu yana en düşük yıllık artış yaşandı.

Konut fiyatları, bu yıl yaşanan düşüşün ardından Eylül ve Ekim ayları arasında yüzde 0,7 oranında arttı.

Halifax, emlak fiyatlarının hala sınırlı olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda konut fiyatlarının yüzde 3’e kadar yükselmeye devam edeceğine inanıyor.

Halifax’ın genel müdürü Russell Galley, “Konut fiyatlarındaki artış, yüksek oranlı ve iyileştirilmiş istihdam oranlarından ve nispeten düşük satın alma oranlarına sahip olan düşük mortgage oranlarından kaynaklanıyor. Bunun önümüzdeki aylarda da devam ettiğini görüyoruz ve artışın yüzde 0-3 arasında seyredeceğini tahmin ediyorz” dedi.

Halifax, İngiltere’nin ortalama ev fiyatının şu an 227 bin 869 pound olduğunu söyledi.

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