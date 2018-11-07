Liverpool, Kızılyıldız’a boyun eğdi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında İngiltere devi Liverpool, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu.

7 saat önce
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 4. maçında İngiltere devi Liverpool, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a 2-0 mağlup oldu.

Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool, deplasmanda Kızılyıldız’a konuk oldu. Milan Pavkov’un 22. ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, gruptaki 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından C Grubu’nda 2 galibiyeti bulunan Liverpool 6 puanda kalırken, Kızılyıldız ise 4 puanla iddiasını sürdürdü.

Geçen sezon Roma‘ya, bu sezon da Napoli ve Kızılyıldız’a yenilen Jurgen Klopp‘un çalıştırdığı Liverpool, Devler Ligi’nde ilk kez üst üste 3 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı. (SKORER.COM)

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