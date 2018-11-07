Ersin Tatar’danRum lidere tepki

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Rum lider Anastasiadis’in halkına seslenirken ortaya koyduklarını eleştirdi.

Tatar,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gevşek federasyon istediğini iddia eden Anastasiadis’in aslında Türkiye’nin garantisini sıfırlamayı,Kıbrıs Türkü’nün yönetime etkin katılımını engellemeyi,hidrokarbon kaynaklarındaki haklarını gaspetmeyi hedeflediğine dikkati çekti. Tatar, Rum tutumunun asla kabul edilmeyeceğini, Kıbrıs Türkü’nün kendi Devlet’ine sahip çıkarak uluslararası camia içinde yerini alması için yeni yollar araması gerektiğini” kaydetti. (HABERKIBRIS)