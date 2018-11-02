Göksun’dan ilk galibiyet

Britannia Playing Fields sahasında Göksun Gaziantep, Küçük Kaymaklı’yı 6-1 yenip, ilk üç puanıyla tanıştı.

5 saat önce
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Göksun Gaziantep’in başarılı futbolcuları (soldan); Yusuf, Ersin, Mehmet ve Utku.

Britannia Playing Fields sahasında Göksun Gaziantep, Küçük Kaymaklı’yı 6-1 yenip, ilk üç puanıyla tanıştı.

Sahaya 10 kişi ile çıkan, ikinci yarıda da sakatlık nedeniyle 9 kişi kalan Küçük Kaymaklı karşısında üstün bir futbol sergileyen Göksun Gaziantep farklı skorla sahadan ayrıldı.

Devreyi 2-1 önde kapatan Göksun Gaziantep’in gollerini Cem (3), Mehmet Kzmalak, Buğrahan ve Yusuf kaydetti. Küçük Kaymaklı tek golünü Alican Sayar attı.

 

 

 

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