Göksun’dan ilk galibiyet Britannia Playing Fields sahasında Göksun Gaziantep, Küçük Kaymaklı’yı 6-1 yenip, ilk üç puanıyla tanıştı.

Britannia Playing Fields sahasında Göksun Gaziantep, Küçük Kaymaklı’yı 6-1 yenip, ilk üç puanıyla tanıştı.

Sahaya 10 kişi ile çıkan, ikinci yarıda da sakatlık nedeniyle 9 kişi kalan Küçük Kaymaklı karşısında üstün bir futbol sergileyen Göksun Gaziantep farklı skorla sahadan ayrıldı.

Devreyi 2-1 önde kapatan Göksun Gaziantep’in gollerini Cem (3), Mehmet Kzmalak, Buğrahan ve Yusuf kaydetti. Küçük Kaymaklı tek golünü Alican Sayar attı.